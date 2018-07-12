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В отеле на Ивано-Франковщине отравились 11 детей

Больница
01:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости Украины: Дети обратились в больницу с признаками общей слабости, рвоты, поноса, повышения температуры.

11 детей, которые отдыхали в отеле "Водоспад" в Яремче, доставили в больницу с отравлением. Группа отдыхающих в составе 78 человек, из которых 65 дети, приехали в отель "Водопад" 2 июля.

Об этом сообщает kurs.if.

"10 июля около 23 часов в Яремчанскую городскую больницу обратилось 11 детей с признаками общей слабости, рвоты, поноса, повышения температуры. Госпитализированы пятеро детей. У всех больных предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит". Состояние больных расценивается как удовлетворительное, легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.

В главном управлении Держпродспоживслужби в Ивано-Франковской области создана комиссия с целью расследования факта, которая проводит санитарно-эпидемиологическое обследование объекта с отбором проб пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования для лабораторного исследования.

Установлено, что учреждение не было включено в перечень детских отдыха и оздоровительных заведений Ивано-Франковской области и не перерегистрировано в Реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов.

Ситуация находится под контролем Главного управления Держпродспоживслужби в Ивано-Франковской области.

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Новости Украины, Дети, Ивано-Франковская область, Отель, Отравление, Прикарпатье.
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