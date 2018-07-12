Штаб ООС: За прошедшие сутки ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий ранен, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"11 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска почти по всей линии соприкосновения нарушали режим прекращения огня, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. За минувшие сутки противник 17 раз открывал огонь по позициям наших войск", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в четверг утром.

На Луганском направлении у Станицы Луганской боевики совершили провокацию на участке разведения сторон, выпустив несколько очередей из крупнокалиберного пулемета в сторону позиций ВСУ, чем в очередной раз сорвали исполнение решения Трехсторонней контактной группы. Также обстрелам из гранатометов подверглись защитники Крымского.

Отмечается, что значительно активизировались боевики на Светлодарском направлении. Там противник 7 раз открывал прицельный, однако непродолжительный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил. Огневому воздействию подверглись защитники Новолуганского, Светлодарска и Луганского.

"На Донецком и Мариупольском направлениях отмечается снижение активности врага, сравнивая с предыдущими сутками. Российские оккупационные войска открывали единичный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Талаковки и Широкино", - говорится в сообщении.

По данным украинской разведки двое оккупантов получили ранения.

Также в штабе отметили, что в течение текущих суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции Операции у Марьинки, Березовой, Троицкого и Водяного.