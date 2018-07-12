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На Ивано-Франковщине в отеле отравились дети

Скорая Помощь
09:42 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В отель "Водоспад", 10 июля, около 23 часов к медикам обратились 11 несовершеннолетних с жалобами на на тошноту, понос, слабость и повышение температуры.

В городе Яремче Ивано-Франковской области пятеро детей госпитализированы с отравлением.

Как сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, вчера, 11 июля, в инфекционное отделение Яремчанской центральной районной больницы с пищевым отравлением госпитализированы пятеро детей 9-13 лет.

Все пострадавшие - жители Киева и Харькова. Дети проживали и питались в гостинице "Водопад". В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

Согласно информации главного управления Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, у всех больных предварительный диагноз "острый гастроэнтероколит".

Массовое отравление на Киевщине: 19 госпитализированых

Создана комиссия для санитарно-эпидемиологического обследования объекта с отбором проб пищевых продуктов, воды и смывов с оборудования для лабораторного исследования.

Было установлено, что учреждение не было включено в перечень детских учреждений для отдыха и оздоровления Ивано-Франковской области, не перерегистрировано в Реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов, а также не проверялось в течение последних четырех лет.

Как сообщалось, в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей. 11 воспитанников попали в медицинский изолятор лагеря. Еще один ребенок, 8-летняя девочка, впала в кому и была госпитализирована в реанимацию.

По факту отравления детей возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлением) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Госпитализация, Гостиница Водопад, Ивано-Франковская область, Отравление, Скорая помощь, Яремче.
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