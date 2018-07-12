Под Киевсоветом проходят несколько митингов

Сторонники "Свободы" митингуют против повышения цен на проезд в Киеве.

Работники метрополитена и контролеры в общественном транспорте развернули плакаты в поддержку повышения цен на проезд, а также с требованиями повышения зарплаты и строительства новых станций метро.

Сторонники "Свободы", в свою очередь, митинговали против повышения тарифов на проезд в столице.

Как стало известно, повышения цен на проезд в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте следует ожидать 14 июля.