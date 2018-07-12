https://telegraf.com.ua/files/2018/07/0001-c35fe855-550ac373-7757-4135b63e-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4236922-pod-kievsovetom-prohodyat-neskolko-mitingov.html
Под Киевсоветом проходят несколько митингов
Новости Украины: Сегодня, 12 июля, под Киевсоветом собрались несколько групп людей, которые протестовали с различными требованиями.
Сторонники "Свободы" митингуют против повышения цен на проезд в Киеве.
Работники метрополитена и контролеры в общественном транспорте развернули плакаты в поддержку повышения цен на проезд, а также с требованиями повышения зарплаты и строительства новых станций метро.
В Киеве стартовало общественное обсуждение повышения тарифов на проезд
Сторонники "Свободы", в свою очередь, митинговали против повышения тарифов на проезд в столице.
Как стало известно, повышения цен на проезд в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте следует ожидать 14 июля.
Telegraf.com.ua
Если киевляне разрешат Кличко и его "ударникам" в очередной раз себя нагнуть, то стоит ли уважать людей, которые позволяют так над собой изгиляться.