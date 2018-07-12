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Под Киевсоветом проходят несколько митингов

Киевсовет
11:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня, 12 июля, под Киевсоветом собрались несколько групп людей, которые протестовали с различными требованиями.

Сторонники "Свободы" митингуют против повышения цен на проезд в Киеве.

Работники метрополитена и контролеры в общественном транспорте развернули плакаты в поддержку повышения цен на проезд, а также с требованиями повышения зарплаты и строительства новых станций метро.

В Киеве стартовало общественное обсуждение повышения тарифов на проезд

Сторонники "Свободы", в свою очередь, митинговали против повышения тарифов на проезд в столице.

Как стало известно, повышения цен на проезд в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте следует ожидать 14 июля.

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Новости Украины, Киев, Метрополитен, Митинг, Проезд, Свобода, Сторонники Свободы, Тарифы, Цены на проезд.
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1 Комментарий
  • Гонта 12.07.2018 11:40

    Если киевляне разрешат Кличко и его "ударникам" в очередной раз себя нагнуть, то стоит ли уважать людей, которые позволяют так над собой изгиляться.

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