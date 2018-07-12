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Популярный туроператор сокращает рейсы в Турцию

Самолет
11:59 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В связи с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP!, компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию.

Туроператор Join UP сокращает полетную программу в Турцию в связи с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний.

Об этом сообщается на официальном сайте Join UP.

"В ответ на ситуацию с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP!, компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию. Этот шаг поможет снизить нагрузку на флот авиаперевозчиков, которая сложилась из-за плотного графика перелетов, максимального использования самолетов в разгар туристического сезона и отсутствия свободных самолетов у авиакомпаний для подмен в случае сбоев в расписании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 11 июля компания Join UP постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из следующих городов: Киев, Винница, Ровно, Кривой Рог, Херсон, Одесса и Харьков. Всего в период с 11 по 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю. Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора, в те же даты из того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы из других городов.

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"Мы искренне сожалеем, что мы не оправдали ожидания наших туристов, чьи рейсы на отдых или домой задерживаются. Чтобы исправить ситуацию мы сокращаем количество полетов и ожидаем, что это стабилизирует расписание. Мы просим прощения у туристов и турагентов, которые оказались вместе с нами в этой ситуации. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие", - прокомментировал генеральный директор Join UP Юрий Альба!

Кроме того, полетная программа в Турцию будет прекращена из региональных аэропортов Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона. Изменения коснутся 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница — 249 человека, Кривой Рог — 282 человека, Ровно — 115 человек, Херсон — 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайшим к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.

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Новости Украины, Join UP!, Сокращение рейсов, Туроператор Join UP!, Турция, Украина.
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