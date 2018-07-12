Популярный туроператор сокращает рейсы в Турцию

Туроператор Join UP сокращает полетную программу в Турцию в связи с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний.

Об этом сообщается на официальном сайте Join UP.

"В ответ на ситуацию с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP!, компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию. Этот шаг поможет снизить нагрузку на флот авиаперевозчиков, которая сложилась из-за плотного графика перелетов, максимального использования самолетов в разгар туристического сезона и отсутствия свободных самолетов у авиакомпаний для подмен в случае сбоев в расписании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начиная с 11 июля компания Join UP постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из следующих городов: Киев, Винница, Ровно, Кривой Рог, Херсон, Одесса и Харьков. Всего в период с 11 по 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю. Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора, в те же даты из того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы из других городов.

"Мы искренне сожалеем, что мы не оправдали ожидания наших туристов, чьи рейсы на отдых или домой задерживаются. Чтобы исправить ситуацию мы сокращаем количество полетов и ожидаем, что это стабилизирует расписание. Мы просим прощения у туристов и турагентов, которые оказались вместе с нами в этой ситуации. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие", - прокомментировал генеральный директор Join UP Юрий Альба!

Кроме того, полетная программа в Турцию будет прекращена из региональных аэропортов Винницы, Ровно, Кривого Рога и Херсона. Изменения коснутся 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница — 249 человека, Кривой Рог — 282 человека, Ровно — 115 человек, Херсон — 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайшим к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.