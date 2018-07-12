Турецкой семье с поддельными документами запретили въезд в Украину

В международном аэропорту Одессы в Украину не пустили турецкую семью с поддельными документами. Об этом сообщила пресс-служба Одесского пограничного отряда.

"В международном аэропорту Одессы сотрудники Госпогранслужбы обнаружили турецкую семью с поддельными документами. Во время оформления пассажиров, прилетевших из Стамбула, у пограничников Одесского отряда возникли сомнения в подлинности документов, которые предъявила турецкий семья на паспортный контроль", - говорится в сообщении.

Как показала проверка, специалисты зафиксировали факты подделки информационных страниц паспортов отца, матери и трех несовершеннолетних детей 2010, 2013 и 2015 годов рождения. Других документов при себе они не имели.

Впоследствии, осматривая территорию пункта пропуска пограничники в одном из помещений нашли действительные паспортные документы граждан Турции - только на другие установочные данные.

Как выяснилось, перед прохождением пограничного контроля родители выбросили эти документы. Подделки изъяли установленным порядком. Турецкую семью в Украину не пустили. Принято решение о запрете им въезда в страну в течение трех лет.