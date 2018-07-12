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Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет

Нацкорпус в Львовском горсовете
18:20 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Во Львове юноши в футболках "Нацкорпуса" ворвались в здание Львовского горсовета и заблокировали сессию.

Несколько десятков молодых людей в футболках "Национального корпуса" в четверг ворвались в сессионый зал Львовского городского совета, подрались с муниципальной охраной и заблокировали работу сессии.

После этого к трибуне подошли сотрудники 3-ей коммунальной стоматологической поликлиники, которые с утра пикетировали сессионное заседание горсовета, требуя выплаты заработной платы за 11 месяцев и отставки мэра Львова Андрея Садового. Они скандировали: "Садового вон!" и "Зарплату".

После этого секретарь горсовета Анатолий Забарыло объявил перерыв в заседании и собрал на совещание руководителей фракций. После совещания он рассказал, что депутаты приняли решение провести внеочередное заседание бюджетной комиссии и рассмотреть вопрос о выделении средств для выплаты зарплаты стоматологам. После этого молодые люди вышли из сессионного зала, но остались в здании горсовета.

К данному времени заседание сессии не возобновлено.

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Новости Украины, Львов, Львовский горсовет, Нацкорпус, Украина.
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1 Комментарий
  • Віталій 12.07.2018 18:28

    Садового відрядити в Білорусь.....

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