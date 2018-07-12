Участки проспекта Бажана в Киеве отремонтируют уже осенью

Реконструкция проспекта Бажана в Киеве, в частности, транспортные развязки возле станций метро "Осокорки", "Позняки", "Харьковская", левобережные подходы к Южному мостовому переходу через Днепр, закончится до конца третьего квартала текущего года.

Об этом шла речь во время инспекции объекта заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрием Давтяном, сообщает пресс-служба КГГА.

"Ориентировочная стоимость строительных работ – 115,1 млн грн. Сейчас здесь установлен новый бетонный борт, уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия и верхний слой асфальтобетонного покрытия. К условленному сроку, кроме уже выполненных работ, планируют произвести ремонт смотровых колодцев, озеленить прилегающую территорию и установить новое оцинкованное барьерное ограждение", - сказал Давтян.

Он также отметил, что понимает людей, которые стоят в пробках, особенно в часы пик. "Да, это неудобно, но я верю, что все понимают: лето - лучшее время для таких работ, и чем больше мы сделаем качественных километров, тем комфортнее будем чувствовать себя в родном городе", - сказал заместитель председателя КГГА.