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Участки проспекта Бажана в Киеве отремонтируют уже осенью

КГГА
19:20 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В КГГА рассчитывают осенью завершить дорожные работы возле станций метро "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".

Реконструкция проспекта Бажана в Киеве, в частности, транспортные развязки возле станций метро "Осокорки", "Позняки", "Харьковская", левобережные подходы к Южному мостовому переходу через Днепр, закончится до конца третьего квартала текущего года.

Об этом шла речь во время инспекции объекта заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрием Давтяном, сообщает пресс-служба КГГА.

"Ориентировочная стоимость строительных работ – 115,1 млн грн. Сейчас здесь установлен новый бетонный борт, уложены нижние слои асфальтобетонного покрытия и верхний слой асфальтобетонного покрытия. К условленному сроку, кроме уже выполненных работ, планируют произвести ремонт смотровых колодцев, озеленить прилегающую территорию и установить новое оцинкованное барьерное ограждение", - сказал Давтян.

Он также отметил, что понимает людей, которые стоят в пробках, особенно в часы пик. "Да, это неудобно, но я верю, что все понимают: лето - лучшее время для таких работ, и чем больше мы сделаем качественных километров, тем комфортнее будем чувствовать себя в родном городе", - сказал заместитель председателя КГГА.

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Новости Украины, КГГА, Киев, Осокорки, Позняки, Проспект Бажана, Ремонт дорог, Харьковская.
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