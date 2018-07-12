Подорожание проезда 14 июля в Киеве утверждено мэром

Киевский городской голова Виталий Кличко подписал распоряжение КГГА от 5 июля 2018 года № 1147 о подорожании проезда в городском пассажирском транспорте с 14 июля.

Об этом говорится в сообщении на официальном портале Киева.

"С 14 июля 2018 года будут установлены новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения, а именно: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке. Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

Согласно документу, пассажиры, которые регулярно ездят общественным транспортом и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок). Разовый билет будет стоить 8,00 грн.

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования. Отметим, что количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50 единиц, а общее количество таких поездок не может превышать 100 единиц. Залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карты установлена в размере 15 грн. Стоимость неиспользованных поездок, которые остались на пластиковой бесконтактной карточке, срок которой истек, не возвращается.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за 1 поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, в КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (по 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города, отмечают столичные власти.

Только в случае приобретения жетона или разового билета пассажиры будут платить за 1 поездку в городском транспорте 8 грн.

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения.

Стоит отметить, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц. Также пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным пластиковым бесконтактным карточкам.

Кроме того, до конца июля пассажирам предоставляется право осуществлять проезд в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке, который работает в обычном режиме движения, по предварительно приобретенным по предыдущей стоимости жетонам и разовым билетам старого образца без доплаты. До конца июля 2018 года пассажиры имеют возможность обмена жетонов старого образца в кассах станций метрополитена (один жетон старого образца на один жетон нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу. Обмен жетонов старого образца (два и более жетона старого образца на два и более жетона нового образца), приобретенных до момента изменения тарифов на новые без доплаты к действующему тарифу, будет осуществляться на станциях "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

В августе пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой. При этом обмен жетонов старого образца на проезд в метрополитене осуществляется в течение августа 2018 года на станциях метрополитена "Майдан Незалежности", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2).

Начиная с 1 сентября, ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат и деньги за них не возвращаются.