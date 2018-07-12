На Закарпатье произошло ДТП с микроавтобусом: есть пострадавшие

В городе Берегово на Закарпатье произошло ДТП: столкнулись два автомобиля. В результате в больницу попали три человека, среди которых беременная женщина. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 12 июля, в 11:41 на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Берегово. Следственно-оперативная группа, которая выехала по вызову, установила, что 25-летний житель Мукачево, водитель Mercedes Sprinter, двигаясь по ул. Мукачевской в г. Берегово, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ-21063", за рулем которого находился 22-летний житель Береговского района", - говорится в сообщении.

В результате получили травмы водитель "ВАЗ-21063" и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина. Их доставили на обследование в местную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

"Автомобили помещены на спецплощадку отдела полиции. Следователи уже назначили ряд экспертиз. В ходе следствия полиция установит все обстоятельства и причины ДТП. Следствие по делу продолжается", - уточнили в полиции.