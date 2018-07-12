Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 13.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Наев: Есть большие шансы, что война на Донбассе "может закончиться быстро"
Новости: Гройсман обещает обеспечить Украину хлором для обеззараживания питьевой воды
Гройсман обещает Украине бесперебойные поставки жидкого хлора
Новости: Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Мораес говорил о "Динамо" в преддверии матча за Суперкубок
Новости: Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
Археологи нашли динозавра, который противоречит науке
X

На Закарпатье произошло ДТП с микроавтобусом: есть пострадавшие

ДТП
23:44 Чт, 12 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: zk.npu.gov.ua

Новости Украины: Полицейские города Берегово выясняют причины аварии, в которой водитель микроавтобуса допустил столкновение со встречным автомобилем.

В городе Берегово на Закарпатье произошло ДТП: столкнулись два автомобиля. В результате в больницу попали три человека, среди которых беременная женщина. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"Сегодня, 12 июля, в 11:41 на линию "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в городе Берегово. Следственно-оперативная группа, которая выехала по вызову, установила, что 25-летний житель Мукачево, водитель Mercedes Sprinter, двигаясь по ул. Мукачевской в г. Берегово, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ-21063", за рулем которого находился 22-летний житель Береговского района", - говорится в сообщении.

В результате получили травмы водитель "ВАЗ-21063" и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина. Их доставили на обследование в местную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение.

"Автомобили помещены на спецплощадку отдела полиции. Следователи уже назначили ряд экспертиз. В ходе следствия полиция установит все обстоятельства и причины ДТП. Следствие по делу продолжается", - уточнили в полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Берегово, Беременная женщина, ДТП, Закарпатье, Микроавтобус.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

ООС: боевики продолжают совершать обстрелы позиций украинских военных Во Львовской области сотрудница банка присвоила более 4 млн грн Подорожание проезда 14 июля в Киеве утверждено мэром

Последние новости

Во Франции произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез Человек-паук стал на темную сторону Ученые нашли источник нейтрино сверхвысоких энергий
Сегодня читают
01 Дипломаты Украины возмущены "рекламой" в Великобритании
02 Стали известны арбитры на финальный матч ЧМ-2018
03 Прогноз погоды на 14-15 июля: тепло, кратковременные дожди и грозы
04 Леннокс Льюис ответил Виталию Кличко
05 Трамп: Brexit убьет соглашения с Великобританией
Новости сегодня
13:04 Ярмоленко пояснил о схожести знака "горняков" и символа Вест Хэма
12:52 У здания Минэнергоугля произошла стычка между Насаликом и Шаховым: видео
12:52 Пакьяо после боя с Матиссе обдумает завершение карьеры
12:48 Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники
12:46 Известны детали перехода на новые тарифы в метро Киева
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко в День рождения Сенцова пообещал и дальше давить на Москву
Порошенко поздравил Сенцова с Днем рождения
Новости: Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Нардеп вышел из состава фракции "БПП"
Новости: Фискальная служба существенно сократила проверки крупного бизнеса
В Украине сократились проверки крупного бизнеса
Новости: Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого дня
Добавить комментарий
0