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Во Львовской области сотрудница банка присвоила более 4 млн грн

Полиция
03:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Во Львовской области разоблачили руководительницу банковского отделения, присвоившую 4 млн грн клиентов.

Как установили сотрудники полиции, на протяжении 2017 года сотрудница банка получала от клиентов средства для внесения на счета и подписания договоров банковского вклада.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Но когда клиенты обратились в кассу банка, выяснилось, что никто клиентам счетов не открывал. Сотрудница банка не внесла деньги в кассу банка, а присвоила.

По данным полиции, банкирша завладела денежными средствами клиентов в долларах США и евро, которые в перерасчете превысили 4 млн грн.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и мошенничестве, и служебном подлоге.

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Новости Украины, Банк, Львовская область, Полиция.
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