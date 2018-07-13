Во Львовской области сотрудница банка присвоила более 4 млн грн

Как установили сотрудники полиции, на протяжении 2017 года сотрудница банка получала от клиентов средства для внесения на счета и подписания договоров банковского вклада.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Но когда клиенты обратились в кассу банка, выяснилось, что никто клиентам счетов не открывал. Сотрудница банка не внесла деньги в кассу банка, а присвоила.

По данным полиции, банкирша завладела денежными средствами клиентов в долларах США и евро, которые в перерасчете превысили 4 млн грн.

Злоумышленнице сообщили о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением и мошенничестве, и служебном подлоге.