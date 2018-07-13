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ООС: боевики продолжают совершать обстрелы позиций украинских военных

Обстрелы
07:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: 112.ua

Новости Украины: Боевики 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых — из тяжелого вооружения.

Вчера, 12 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

"На Луганском и Горловском направлениях было тихо. На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское", — указано в сообщении.

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Военные также добавили, что: "На Донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное. На Мариупольском направлении прошедшие сутки снова были наиболее горячие. 14 раз российские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик. Наряду с этим, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы и выпустил по защитниках Павлополя и Водяного 14 мин".

"К сожалению, в результате активных боевых действий трех военнослужащих Объединенных сил были ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции наших защитников у Марьинки и Талаковка. По уточненным данным разведки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены", - сообщили в пресс-центре ООС.

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Новости Украины, Боевики, Обстрелы, ООС, Операция Объединенных сил, Украина, Украинские военные.
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