ООС: боевики продолжают совершать обстрелы позиций украинских военных

Вчера, 12 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

"На Луганском и Горловском направлениях было тихо. На Попаснянском и Светлодарском направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское", — указано в сообщении.

Военные также добавили, что: "На Донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное. На Мариупольском направлении прошедшие сутки снова были наиболее горячие. 14 раз российские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик. Наряду с этим, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы и выпустил по защитниках Павлополя и Водяного 14 мин".

"К сожалению, в результате активных боевых действий трех военнослужащих Объединенных сил были ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции наших защитников у Марьинки и Талаковка. По уточненным данным разведки двух оккупантов было уничтожено и трое ранены", - сообщили в пресс-центре ООС.