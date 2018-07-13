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#FreeSentsov: пройдет акция ко дню рождения режиссера

#FreeSentsov
08:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Акция #FreeSentsov в поддержку украинского режиссера и других политзаключенных на территории РФ пройдет в Киеве на Майдане Незалежности.

На столичном Майдане Независимости в пятницу состоится очередная акция #FreeSentsov, приуроченная ко дню рождения режиссера, а также в поддержку других украинских политзаключенных.

Об этом сообщают в Facebook организаторы акции.

"В день рождения Олега Сенцова - глобальная акция в поддержку украинцев, которых Кремль держит в плену в российских тюрьмах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция начнется в пятницу в Киеве на Майдане Незалежности в 19:00, а также в других городах Украины и мира - синхронно в 19:00 (по киевскому времени).

Будут организованы стримы из других городов и телемосты.

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"Обращаемся всем миром к руководителям иностранных государств с требованием надавить на Путина в вопросе освобождения пленных Кремлем украинцев", - отметили организаторы акции.

Кроме того, в Киеве состоится уже традиционное шествие и автопробег в посольства Франции и Германии (стран-членов "нормандской четверки") и обращение к президенту Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Организаторы также напомнили, что акция #FreeSentsov продолжается с 1 июля 2018 года, когда состоялось масштабное шествие и автопробег к посольству Германии и Франции и были переданы обращения к Меркель и Макрону.

Как сообщалось, 8 июля около сотни человек собрались на Майдане Независимости в Киеве, чтобы поддержать незаконно осужденного в РФ украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Сенцов объявил голодовку 14 мая - перед Чемпионатом мира по футболу, который проходит в России - с требованием освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы.

Акции в поддержку Сенцова и других украинских политзаключенных регулярно проходят во многих странах мира.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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Новости Украины, #FreeSentsov, Акция, Киев, Майдан Независимости, Олег Сенцов, Украина.
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