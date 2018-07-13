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Иностранец хотел вернуть свою бывшую и поэтому взял ее в заложники

Преступник
12:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Ивано-Франковской области иностранец взял в заложники свою бывшую, и угрожая ножом требовал, чтобы она вернулась к нему.

Иностранец требовал бывшую вернуться к нему, взяв ее в заложники. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области.

"Прокуратурой Ивано-Франковской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по факту захвата в заложники женщины в Городенковском районе", - говорится в сообщении.

Так, было установлено, что 13 июля ночью в с. Окно Городенковского района иностранец, который ранее проживал с жительницей указанного села, приехал к ней и требовал, чтобы она возобновила с ним отношения. Но женщина не согласилась. После этого мужчина взял нож и, угрожая, взял ее в заложники.

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Сейчас иностранец задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 (захват заложников) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За преступление мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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Новости Украины, Заложник, Ивано-Франковск, Полиция, Происшествие.
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