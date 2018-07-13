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Депутат "Укропа" избил женщину за просьбу взять питбуля на поводок
Новости Украины: В Гостомеле под Киевом депутат горсовета от партии "УКРОП" Николай Пасальський выгуливал своего питбуля, результатом прогулки стало сотрясение мозга женщины.
Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения, женщина с сотрясением мозга попала в больницу.
По словам пострадавшей, событие происходило на территории, где находятся маленькие дети. Женщина сделала замечание хозяину и попросила взять собаку на поводок. Депутат отреагировал сперва бранью, а затем ударом в лицо.
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С сотрясением мозга женщина попала в больницу. Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения. С сотрясением мозга женщина попала в больницу.
Партия "УКРОП" подтвердила, что нападающий – Николай Пасальський. Действия своего коллеги "укроповцы" осудили и решают вопрос о его исключении из состава партии.
Telegraf.com.ua