Депутат "Укропа" избил женщину за просьбу взять питбуля на поводок

Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения, женщина с сотрясением мозга попала в больницу.

По словам пострадавшей, событие происходило на территории, где находятся маленькие дети. Женщина сделала замечание хозяину и попросила взять собаку на поводок. Депутат отреагировал сперва бранью, а затем ударом в лицо.

С сотрясением мозга женщина попала в больницу. Факт избиения зафиксировала камера наружного наблюдения. С сотрясением мозга женщина попала в больницу.

Партия "УКРОП" подтвердила, что нападающий – Николай Пасальський. Действия своего коллеги "укроповцы" осудили и решают вопрос о его исключении из состава партии.