Полиция Киева задержала семью наркобарона с продукцией на 2,5 миллиона гривен

Киевские правоохранители задержали этническую группу с наркотиками на сумму более 2,5 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

"Полиция при процессуальном руководстве прокуратуры задокументировала пять человек на продаже наркотических средств опиатной группы, злоумышленники привозили в столицу из Черкасской области", — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного производства, работники управления противодействия наркопреступности столичной полиции, киевской городской прокуратуры № 4 и следователи Днепровского управления полиции установили, что 63-летний житель Черкасской области вместе с женой организовали группу, которая сбывала опий.

В настоящее время правоохранители имеют подтверждение о трех киевлянах, которые были соучастниками супружеской пары. Организаторы оставляли товар в тайниках на границе Киевской и Черкасской областей, а после получения денег на банковские счета сообщали место нахождения закладки. И уже киевские участники группировки сбывали ацетилированный опий.

Сотрудник управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве рассказала, что после проведения пяти оперативных закупок, работники подразделения с привлечением спецназа, кинологов и других полицейских служб провели одновременное задержание членов преступной группы в Киеве и Черкасской области.

"Во время санкционированных обысков в домовладениях злоумышленников работники полиции изъяли около 2,5 литров концентрата опия, более 100 кубов опия ацетилированного и 200 патронов различного калибра, большое количество телефонных и банковских карточек и другие доказательства преступной деятельности наркогруппировки", — добавила правоохранитель.

По ценам "черного рынка", розничная стоимость всех изъятых наркотиков может достигать более 2,5 миллиона гривен.

"Пять членов преступной группировки — трех мужчин и двух женщин — задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Организаторов арестовали с правом внесения залога, а трем другим наркодельцам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметил начальник отдела УП ГУНП в г. Киеве Денис Лаворько.

Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Ранее правоохранители разоблачили канал поставок кокаина из Латинской Америки.