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В Киеве впервые отреставрируют Национальный художественный музей Украины

Национальный художественный музей Украины
17:54 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-служба музея сообщает что решили провести реконструкцию так ка последняя была с 1967 года по 1972 год.

Национальный художественный музей Украины, что на улице Грушевского в Киеве, закроют на реставрацию до осени. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"С конца XIX века Национальный художественный музей Украины становился на реконструкцию лишь раз - с 1967 года по 1972 год. И никогда не реставрировался. До этого лета. Наш любимый Музей со львами ненадолго закроется на реставрацию, чтобы осенью встретить вас обновленным и более комфортным", - говорится в сообщении.

Внешне запланирована реставрация крыши, а внутри музея - мраморной лестницы и пола. Кроме того, будет переоснащена зона гостеприимства, установлена новая стойку администратора, кассы и мебель для музейного кафе и магазинчики. Также будут установлены уже отреставрированы входные двери музея.

Человек-паук стал на темную сторону

Открытие обновленного музея планируется осенью. В целом реставрация музея рассчитана на три года и будет проводиться постепенно, в три этапа.

Уже 16 июля будет закрыт второй этаж. Первый этаж экспозиции пока будет оставаться открытым для посетителей.

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Новости Украины, Киев, Национальный художественный музей Украины, Реставрация, Украина.
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