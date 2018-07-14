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В Украине зафиксирован четвертый случай заболевания дифтерией
07:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Центральную районную больницу Нежинского района поступил 11-летний мальчик с отеком шеи и подозрением на дифтерию.

В Черниговской области зафиксирован четвертый случай заболевания дифтерией в Украине, сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

"В Центральную районную больницу Нежинского района поступил 11-летний мальчик с отеком шеи и подозрением на дифтерию, который болел дома в течение пяти дней. Ему ввели противодифтерийную сыворотку, его состояние тяжелое, он сейчас находится в реанимации. Из области за ним уже выехал реанимобиль, поэтому в ближайшее время мальчик будет доставлен в областную реанимацию", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в субботу в поселок, где проживает мальчик, выедет команда эпидемиологов для проведения обследования контактных лиц, оценит угрозы и определит, нужно ли принимать дополнительные меры, в частности, профилактическое лечение или прививки.

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Новости Украины, Дифтерия, Минздрав, Нежин, Украина, Черниговщина.
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