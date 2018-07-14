СБУ задержали иностранца, находящегося в международном розыске

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Одессе гражданина одной из Балканских стран, который находился в международном розыске по линии Интерпола, сообщила пресс-служба СБ Украины.

По информации правоохранителей, иностранец в течение длительного времени скрывался в разных странах от правоохранительных органов Италии за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны ЕС через территорию украинского государства.