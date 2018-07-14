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СБУ задержали иностранца, находящегося в международном розыске

СБУ
07:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В настоящее время иностранец находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Италию.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Одессе гражданина одной из Балканских стран, который находился в международном розыске по линии Интерпола, сообщила пресс-служба СБ Украины.

По информации правоохранителей, иностранец в течение длительного времени скрывался в разных странах от правоохранительных органов Италии за контрабанду и незаконный сбыт тяжелых наркотиков.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны ЕС через территорию украинского государства.

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