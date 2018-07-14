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Штаб ООС: За минувшие сутки ранены двое украинских военных

Украинские военные на учениях
08:02 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе ООС сообщили, что боевики увеличили калибр запрещенного минскими договоренностями вооружения, двое украинских военнослужащих получили ранения.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили 24 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, 2 из которых - из тяжелого вооружения, двое военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска по всей линии соприкосновения нарушали режим прекращения огня, использовав гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках - запрещенное минскими договоренностями вооружение", – говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Как отмечается, на Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях зафиксированы единичные обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Кряковки, Троицкого, Новолуганского и Южного. При этом противник применил по защитникам Новолуганского 82-мм миномет и выпустил в украинскую сторону восемь мин.

На Донецком направлении НВФ продолжили предпринимать активные провокационные меры, чтобы вызвать ответный огонь. Применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески.

"На Мариупольском направлении за прошедшие сутки снова учтено наибольшее количество обстрелов. 12 раз русские наемники нарушили всеобъемлющее "хлебное перемирие". Прицельный провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям у населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик", – отметили в штабе.

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Также сообщается, что боевики увеличили калибр запрещенного минскими договоренностями вооружения, с которого обстреливали позиции Объединенных сил в районе Водяного.

"На этот раз в сторону наших защитников прилетело 5 мин калибром 120-мм", – подчеркнули в пресс-центре ведомства.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза нарушили режим прекращения огня на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских защитников у Крымского, Марьинки, Талаковки и Гнутово", – говорится в сообщении.

По уточненным данным украинской разведки четверо боевиков получили ранения.

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Новости Украины, Боевики, НВФ, Обстрелы, Ранены, Ситуация на Донбассе, Украинские военные, Штаб ООС.
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