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На Ривненщине горел старинный памятник архитектуры
11:31 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС
Новости Украины: В Дубно на Ривненщине ночью произошел пожар в историко-культурном заповеднике "Луцкие врата".
Памятник архитектуры ХVI века "Луцкие врата" этой ночью вспыхнули в городе Дубно на Ривненщине.
"Сообщение о пожаре поступило в первом часе ночи. На место происшествия оперативно выехала группа спасателей. На 10-метровой высоте горело оборонное здание, которое входит в историко-культурный заповедник.
Пожар был ликвидирован", - сообщили в пресс-службе управление ГСЧС в Ривненской области.
Причина и убытки от огня устанавливаются.
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