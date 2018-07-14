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На Ривненщине горел старинный памятник архитектуры

Пожар в историко-культурном заповеднике
11:31 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Дубно на Ривненщине ночью произошел пожар в историко-культурном заповеднике "Луцкие врата".

Памятник архитектуры ХVI века "Луцкие врата" этой ночью вспыхнули в городе Дубно на Ривненщине.

"Сообщение о пожаре поступило в первом часе ночи. На место происшествия оперативно выехала группа спасателей. На 10-метровой высоте горело оборонное здание, которое входит в историко-культурный заповедник.

Пожар был ликвидирован", - сообщили в пресс-службе управление ГСЧС в Ривненской области.

Причина и убытки от огня устанавливаются.

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Новости Украины, Дубно, Луцкие врата, Памятник архитектуры, Пожар, Ривненская область.
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