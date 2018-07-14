На Ривненщине горел старинный памятник архитектуры

Памятник архитектуры ХVI века "Луцкие врата" этой ночью вспыхнули в городе Дубно на Ривненщине.

"Сообщение о пожаре поступило в первом часе ночи. На место происшествия оперативно выехала группа спасателей. На 10-метровой высоте горело оборонное здание, которое входит в историко-культурный заповедник.

Пожар был ликвидирован", - сообщили в пресс-службе управление ГСЧС в Ривненской области.

Причина и убытки от огня устанавливаются.