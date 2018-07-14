День траура на Закарпатье: Пьяный глава РГА насмерть сбил женщину

В пятницу, 13 июля, около 22.30 председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир, будучи за рулем внедорожника Jeep Cherokee, на ул. Ужгородской в Перечине, совершил наезд на двух местных жительниц, которые в тяжелом состоянии доставлены в районную больницу. Одна из женщин в результате полученных травм скончалась в реанимации. Предварительная экспертиза показала, что председатель РГА был пьян.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

"За совершенное председателем Перечинской райгосадминистрации дорожно-транспортное происшествие, в результате которого одна женщина скончалась, а еще одна находится в тяжелом состоянии в больнице, глава облгосадминистрации Геннадий Москаль своим распоряжением объявил в воскресенье, 15 июля, в Перечинском районе День траура", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с этой аварией Москаль отменил ежегодный фестиваль лемковской культуры «Лемковская ватра», который должен был состояться 15 июля в с.Ворочово на Перечинщине.

Сейчас председатель РГА написал заявление об увольнение и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение. Олефир задержан и находится в изоляторе временного содержания.