Москаль: Совершивший смертельное ДТП глава РГА написал заявление об отставке

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил на своем персональном сайте о том, что В. Олефир задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания.

"Областная государственная администрация занимает принципиальную позицию – перед законом все равны, а за его нарушение нужно отвечать. Особенно это касается чиновников. Глава РГА по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение", - сообщил Г. Москаль на своем персональном сайте в субботу.

"По моей инициативе прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте", - проинформировал глава области.

Г. Москаль также поручил департаменту здравоохранения Закарпатской ОГА оказать максимальную медицинскую помощь травмированной женщине.

"Я лично прошу прощения у потерпевших и их родственников за поведение главы РГА и выражаю им искренние соболезнования. Обещаю, что В.Олефир ответит за преступление по всей строгости закона", - заявил Г.Москаль.

Ранее в этот день прокуратура Закарпатской области сообщила В.Олефиру о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего).

Как сообщалось, вечером 13 июля в Закарпатской области нетрезвый глава Перечинской районной государственной администрации Виктор Олефир на автомобиле Jeep Cherokee с иностранной регистрацией совершил ДТП, в результате которого одна женщина умерла от полученных травм, а еще одна госпитализирована в тяжелом состоянии.

Согласно заключению Закарпатского областного наркологического диспансера, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение об объявлении в воскресенье, 15 июля, в Перечинском районе траура в связи со смертельным ДТП, совершенным В.Олефиром.