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СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе

СБУ
17:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Служба безопасности Украины и военная прокуратура Харьковского гарнизона разоблачили деятельность группы торговцев оружием, которое вывозилось с Донбасса.

По данным правоохранителей, в состав группы входило трое жителей Киева и области. Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции и последующий сбыт в других регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова. Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Ранее в Харькове по подозрению в торговле оружием правоохранители задержали бывшего военнослужащего, который сбыл гражданину 4 гранаты РГД-5, 8 гранатометов РПГ-7, 1000 патронов различного калибра, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ. За оружие мужчина получил 70 тыс. грн.

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Новости Украины, Донбасс, Преступная группа, СБУ, Торговля оружием.
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