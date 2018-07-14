СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе

По данным правоохранителей, в состав группы входило трое жителей Киева и области. Злоумышленники наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции и последующий сбыт в других регионах Украины.

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более 100 тыс. грн и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова. Уголовное производство осуществляется по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Ранее в Харькове по подозрению в торговле оружием правоохранители задержали бывшего военнослужащего, который сбыл гражданину 4 гранаты РГД-5, 8 гранатометов РПГ-7, 1000 патронов различного калибра, самозарядный карабин Симонова и пистолет CZ. За оружие мужчина получил 70 тыс. грн.