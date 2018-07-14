ООС: Оккупанты нарушали перемирие почти по всей линии столкновения

За прошедшие сутки противник 24 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения.

Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил подполковник Анатолий Стельмах.

"В течение 13 июля обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска почти по всей линии столкновения нарушали режим прекращения огня, применив гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а на отдельных участках - вооружение, запрещенное Минскими договоренностями", - сообщил он.

По словам официального представителя, на Луганском, Попаснянском, Светлодарском и Горловском направлениях отмечались одиночные обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Крымского, Кряковки, Троицкого, Новолуганского и Южного, а по защитникам Новолуганского враг применил 82-мм миномет, выпустив в нашу сторону 8 мин", - отметил Стельмах.

В районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески на Донецком направлении оккупанты обстреливали украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки самое большое количество обстрелов опять пришлось на Мариупольское направление. Здесь были зафиксированы 12 случаев нарушения режима тишины. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям возле населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик. При этом враг применил по защитникам Водяного минометы калибра 120 мм

По уточненным данным разведки, четыре оккупанта ранены.

На протяжении текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза нарушили режим прекращения огня на Луганском, Донецком и Мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских защитников около Крымского, Марьинки, Талаковки и Гнутового.

"Противник продолжает ведение разведки наших позиций, активно применяя БПЛА. За сутки были зафиксированы 4 таких случая. Все они осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - сообщил Стельмах.

В то же время, по его словам, криминогенная ситуация в районе выполнения заданий операции Объединенных сил остается контролируемой.

Командование Объединенных сил продолжает принимать меры относительно выявления боеприпасов и оружия, задержания лиц, причастных к террористической деятельности на территории Донецкой и Луганской областей.

Так, в течение прошедших суток военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали четырех граждан по подозрению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями так называемых ДНР и ЛНР. Задержания подозреваемых состоялись вблизи населенных пунктов Валерьяновка, Благодатное и Волноваха.

Задержанные граждане были переданы в ближайшие отделы Национальной полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".