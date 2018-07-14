В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем

В Харькове в результате ДТП скончался 5-месячный ребенок, коляску с которым сбил на тротуаре не справившийся с управлением водитель легкового автомобиля.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, авария произошла на проспекте Гагарина около 18.00 в субботу.

"Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате чего зацепил коляску, в которой находился малыш. От удара ребенка выбросило из коляски... 20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала. Из-за волнения девушка потеряла сознание", - говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций уточнили, что ребенок в очень тяжелом состоянии и мать были госпитализированы в городскую больницу скорой и неотложной помощи. Позже стало известно, что ребенок скончался.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о задержании водителя автомобиля, совершившего наезд на пешеходов.