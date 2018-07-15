Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Украина за год поднялась на семь ступенек в рейтинге инновационных стран
Новости: В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
В Москве отменили показ фильма "Донбасс" украинского режиссера Лозницы
Новости: Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Капитан сборной Бельгии: Самое время сменить клуб
Новости: Психологи назвали главные страхи мужчин
Психологи назвали главные страхи мужчин
X

Трагическое ДТП под Одессой: в результате аварии погиб ребенок

ДТП
02:41 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Причина столкновения автомобилей будет установлена в ходе следствия.

Сегодня около 13:00 на 452-м км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение грузового автомобиля DAF и легковушки Citroen. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"В результате ДТП водители и двое пассажиров легкового авто доставлены в больницу, ребенок - пассажир авто Citroen - погиб на месте происшествия", - отметили в полиции.

Так, погибшей была девочка 2014 рождения.

Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик, есть пострадавшие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авария, ДТП, Новости Украины, Одесса, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Николаеве намерены уменьшить поставки воды из-за дефицита жидкого хлора В КГГА сообщили, во сколько обойдется метро на Виноградарь День траура на Закарпатье: Пьяный глава РГА насмерть сбил женщину

Последние новости

Спортивные красотки с шикарными формами, мимо которых не пройдешь (Фото) Невероятный голепад: "Эвертон" отгрузил 22 гола в ворота противника (Видео) Гройсман: Благодаря сканерам проводить сделки на границе станет намного сложнее
Сегодня читают
01 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
02 Трамп поделился с Туском своим мнением касаемо Украины
03 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
04 Реал сделал заявление по Неймару
05 Ученые разгадали тайну марсианской воды
Новости сегодня
04:18 Очаровательная шведка Майя Нильссон - жена защитника "МЮ" Линделефа (Фото)
03:53 Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию в Мариуполе
03:45 Невероятно красивое место! Залипье - самая яркая деревня Польши (Фото)
03:04 Как отдыхали американские солдаты во время войны во Вьетнаме (Фото)
02:39 Уникальные кадры: останки советской космической программы шаттлов (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Долгожданный мир: Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Президент Эритреи на три дня прибыл в столицу Эфиопии
Новости: Израиль нанес массированный авиаудар по Сектору Газы
Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы
Новости: В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем
Новости: Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Недостаток сна в детстве приводит к алкоголизму и наркомании
Добавить комментарий
0