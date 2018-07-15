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Трагическое ДТП под Одессой: в результате аварии погиб ребенок
Новости Украины: Причина столкновения автомобилей будет установлена в ходе следствия.
Сегодня около 13:00 на 452-м км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение грузового автомобиля DAF и легковушки Citroen. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
"В результате ДТП водители и двое пассажиров легкового авто доставлены в больницу, ребенок - пассажир авто Citroen - погиб на месте происшествия", - отметили в полиции.
Так, погибшей была девочка 2014 рождения.
Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик, есть пострадавшие.
Telegraf.com.ua