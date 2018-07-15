Трагическое ДТП под Одессой: в результате аварии погиб ребенок

Сегодня около 13:00 на 452-м км автодороги Киев-Одесса произошло столкновение грузового автомобиля DAF и легковушки Citroen. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"В результате ДТП водители и двое пассажиров легкового авто доставлены в больницу, ребенок - пассажир авто Citroen - погиб на месте происшествия", - отметили в полиции.

Так, погибшей была девочка 2014 рождения.

Напомним, под Хмельницким столкнулись трактор, автобус и грузовик, есть пострадавшие.