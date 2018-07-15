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Жуткая авария в Хмельницком: столкнулись трактор, автобус и грузовик

Авария
07:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: УНН

Новости Украины: В результате ДТП пострадал водитель трактора, еще двум людям - пассажирам автобуса - медицинскую помощь оказали на месте.

Под Хмельницким на перекрестке Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы столкнулись трактор, рейсовый автобус и грузовой автомобиль. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Сообщение об аварии спасатели в Хмельницком получили 14 июля в 15:19.

"На перекрестке Винницкого шоссе и объездной дороги на Черновцы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора ХТЗ-200, рейсового автобуса SETRA и грузового автомобиля DAF", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, спасатели на месте происшествия для недопущения возгорания отключили аккумуляторные батареи поврежденных машин и смыли с проезжей части разлитое топливо.

"В результате аварии пострадал водитель трактора, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу. В рейсовом автобусе "Хмельницкий - Киев - Харьков" находились 11 пассажиров, из которых 3 детей. Двум пассажирам врачи скорой оказали неотложную помощь на месте, и те от госпитализации отказались", - добавили в ведомстве.

Причины и виновников аварии устанавливают правоохранительные органы.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествия, Украина, Хмельницкий.
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