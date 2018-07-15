Правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию в Мариуполе

Местный житель в Мариуполе самостоятельно научился синтезировать опасное психотропное вещество и оборудовал дома нарколабораторию. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области.

"Было установлено, что год назад житель Сартаны (Кальмиусский район Мариуполя) с помощью интернета научился производить амфетамин. Лаборатория работала на приусадебном участке на территории его дома, а сбывал наркотик только одному лицу - жителю Приморского района Мариуполя 1983 года, который затем распространял его среди местного населения по цене от 500 до 550 гривен за 1 грамм", - отметили в ведомстве.

Изъято 31 грамм наркотика, 100 граммов прекурсора, лабораторную посуду, весы, приборы, которые использовались для производства психотропного вещества.

Все направлено на экспертизу в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст.307 (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.