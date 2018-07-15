На Луганщине в шахте были заблокированы под землей 90 шахтеров

В субботу вечером из-за аварийного обесточивания шахты во время грозы в населенном пункте Тошковка в Луганской области под землей оказалось почти 90 шахтеров.

Об этом сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

"14 июля в 18:48 из-за грозы произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. Предварительно известно, что под землей оказалось почти 90 шахтеров", - говорится в сообщении.

"Луганское энергетическое объединение" заявило, что мобилизует все силы для спасения горняков - в Лисичанском РЭС уже организованы бригады для восстановления электроснабжения на шахту "Тошковская".

Кроме того, в настоящее время известно о масштабном обесточивании в Северодонецке.

В 18:46 в результате аварийных отключений без электроэнергии оказались 2304 потребители в так называемых "новых" районах города. Северодонецкий РЭС тоже мобилизует своих работников и организует оперативно-выездные бригады для восстановления электроснабжения горожанам.