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В Харькове умер младенец, в коляску которого врезался пьяный водитель

Место аварии
12:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: НПУ

Новости Украины: Полиция Харьковской области сообщила, что 5-ти месячный мальчик, пострадавший в результате ДТП, умер в больнице, виновник аварии задержан.

В Харькове в больнице умер пятимесячный мальчик, коляску которого сбила на тротуаре легковушка "ВАЗ". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Малыш, которого в коляске сбил водитель легкового авто, умер в больнице", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТП произошло в субботу около 18.00 по проспекту Гагарина в Харькове. 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился пятимесячный мальчик. От удара ребенка выбросило из коляски. 20-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она находится в больнице.

"Водитель, сбивший ребенка в коляске, задержан. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Мужчина находится в изоляторе временного содержания. По результатам медицинского освидетельствования водитель оказался трезвым", - говорится в сообщении.

Народный депутат Антон Геращенко рассказал подробности о виновнике ДТП, в котором погиб пятимесячный младенец.  Как сообщил нардеп на своей странице в Facebook, водитель, устроивший ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Когда же вы, с..., напьётесь или наколетесь досыта и лопните перед тем как сядете пьяными за руль?! Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребёнком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте", - написал Геращенко.

В Харькове автомобиль сбил коляску с младенцем

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 в.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Автомобиль сбил каляску с ребенком, Водитель был пьян, Водитель задержан, ДТП, ДТП в Харькове, Ребенок погиб, Харьков.
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