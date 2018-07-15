ГПСУ опровергают информацию об очередях на границе с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины опровергает информацию об очередях из десятков автобусов на границе с Беларусью.

Об этом говорится в заявлении пресс-служба ГПСУ.

"В СМИ распространяется информация о том, что десятки автобусов с украинскими туристами застряли на границе с Беларусью. Госпогранслужба официально сообщает, что в пункте пропуска "Новые Яриловичи" никаких очередей как на въезд, так и на выезд не наблюдается. Оформление туристов пограничники Черниговского отряда осуществляют в привычном режиме", - говорится в сообщении.

Раньше белорусское информагентство БЕЛТА со ссылкой на представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бичковского сообщало, что начиная с полудня 14 июля туристические группы массово прибывали в пункт пропуска "Новые Яриловичи-Новая Гута" - по 5-6 автобусов одновременно. По словам Бичковского, оформление на выезд приходилось ждать в среднем двум десяткам рейсовых автобусов.