Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 15.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Сборная Франции - чемпион мира по футболу 2018
Новости: За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"
Новости: Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Лучшим игроком ЧМ-2018 стал хорват Лука Модрич
Новости: Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
Cамые ожидаемые фильмы второй половины 2018 года
X

На Закарпатье горел детский сад ромов

Смотрите фото (3)
Последствия пожара
18:38 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото:mukachevo.net

Новости Украины: Полиция проверяет версию поджога и проводит экспертизу в здании детского дома ромов.

В селе Большая Добронь Закарпатской обл. ночью 15 июля сгорело здание детского дома в ромском поселении, передает Mukachevo.net.

По информации от спасетелей, в результате пожара никто не пострадал.

Издание отмечает, что местные ромы рассказали, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий.

В свою очередь полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог, однако не исключает эту версию и проведет экспертизу. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции Закарпатской обл.

"Полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог. Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Отметим, что в последнее время полиция фиксирует случаи нападений и поджогов ромских поселений. Последний такой случай произошел на окраине Львова 24 июня - группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения.

Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса. Всего задержали 11 человек. Все оружие, которым наносились повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Впоследствии стало известно, что среди задержанных подростков - десять учеников трех львовских школ. Восьмерым задержанным уже сообщено о подозрении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Большая Добронь, Закарпатье, Нацполиция, Пожар, Ромы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Луганске горняков вытащили из обесточенной шахты В Харькове умер младенец, в коляску которого врезался пьяный водитель Спортивные красотки: в Киеве велопарадом проехали более 500 девушек (Фото)

Последние новости

Исследователи выяснили, как летние каникулы влияют на детей Эта девушка превращает свои губы в произведение искусства (Фото) "Львов" укрепился двумя новичками
Сегодня читают
01 Франция 4:2 Хорватия: события матча
02 Бельгия - Англия: обзор матча за 3-е место ЧМ-2018 (Видео)
03 Гороскоп на сегодня, 15 июля 2018: все знаки зодиака
04 Франция - Хорватия: где и когда смотреть финал ЧМ-2018
05 Надя Дорофеева опубликовала горячий снимок со съемок клипа "Глубоко..."
Новости сегодня
20:54 В мини-приюте Харькова лопатой порубили всех котят
20:43 Как меняется внешность мужчины после сбривания бороды (Фото)
20:31 Трамп внес Евросоюз в свой список "недругов"
20:15 Авто с иностранцами вылетело из моста на Львовщине
20:14 Назван лучший игрок финала ЧМ-2018
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сегодня, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев
Сегодня отмечается День украинских миротворцев
Новости: В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
В Кемерово начали демонтаж сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"
Новости: Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Церемония закрытия ЧМ-2018: лучшие моменты (Фото)
Новости: Диетологи подсказали, как очистить организм от токсинов
Диетологи подсказали, как очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0