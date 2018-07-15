На Закарпатье горел детский сад ромов

В селе Большая Добронь Закарпатской обл. ночью 15 июля сгорело здание детского дома в ромском поселении, передает Mukachevo.net.

По информации от спасетелей, в результате пожара никто не пострадал.

Издание отмечает, что местные ромы рассказали, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий.

В свою очередь полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог, однако не исключает эту версию и проведет экспертизу. Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции Закарпатской обл.

"Полиция не обнаружила следов, которые бы указывали на умышленный поджог. Для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Отметим, что в последнее время полиция фиксирует случаи нападений и поджогов ромских поселений. Последний такой случай произошел на окраине Львова 24 июня - группа подростков в масках напала на лагерь ромов, в результате чего погиб 24-летний ром, еще трое получили ранения.

Полиция открыла уголовное дело по факту убийства и еще нескольким статьям Уголовного кодекса. Всего задержали 11 человек. Все оружие, которым наносились повреждения ромам, изъяли с места происшествия. Впоследствии стало известно, что среди задержанных подростков - десять учеников трех львовских школ. Восьмерым задержанным уже сообщено о подозрении.