За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"

В течение дня воскресенья, с 7.00 до 18.00 боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток, от 7.00 до 18.00 Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение враг не применял. (…) Потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", – сказано в сообщении.