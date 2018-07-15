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За воскресенье оккупанты Донбасса 5 раз нарушили "тишину"

ВСУ
19:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В течение дня воскресенья на Донбассе боевики 5 раз открывали огонь, среди военных ВСУ без потерь.

В течение дня воскресенья, с 7.00 до 18.00 боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток, от 7.00 до 18.00 Российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение враг не применял. (…) Потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ООС в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Светлодарск, Пески.

"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", – сказано в сообщении.

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