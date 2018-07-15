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Пьяный водитель стал причиной ДТП двух "ВАЗов" в Запорожской области

ДТП
22:26 Вс, 15 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: Нацполиция

Новости Украины: В Запорожской области произошло ДТП, один человек погиб, один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения.

Запорожской области в результате ДТП один человек погиб, еще трое получили телесные повреждения. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Как рассказали правоохранители, в Приазовское отделение полиции поступило сообщение о ДТП в селе Олексанровка.

"Не убедившись в безопасности маневра, водитель автомобиля ВАЗ-2121, 2001 года рождения, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101 под управлением жителя Приазовского района 1960 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2101 скончался в карете скорой медицинской помощи. Пассажиры обоих автомобилей, мужчина 2001 года рождения и женщина 1990 года рождения получили телесные повреждения", - рассказали в пресс-службе.

Работники полиции установили, что водитель автомобиля ВАЗ-2121 находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 Криминального-процессуального кодекса. С телесными повреждениями последнего госпитализировали в местную больницу где он находится под конвоем.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

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Новости Украины, Авария, ВАЗ, ДТП, Запорожская область.
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