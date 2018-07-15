Во Львовской области отметили 74-ую годовщину создания УГОС

В селе Спрыня на Львовщине отметили 74 годовщину создания Украинского главного освободительного совета (УГОС) – органа национально-освободительной борьбы Украины против фашистской Германии и московско-большевистской оккупации.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Состоялось торжественное шествие участников национально-освободительной борьбы, молодежи, представителей общественных организаций, власти. Участники возложили цветы к памятнику основателям УГОС, священники осуществили чин панихиды по борцам за свободу Украины.

"Организация украинских националистов, которая была самой сильной политической, военной силой 40-х годов 20-го века, поняла, что надо не просто вести одну силу вперед, а сплотить украинский народ, сплотить всех тех, кто думает об Украине, кто борется и верит в нее. Поэтому появился украинский парламент – Украинский главный освободительный совет, поэтому и появилось украинское правительство – Генеральный секретариат. Будучи здесь, мы также думаем о настоящем, о завтрашнем дне. И гордимся тем, что украинские воины 21-го века сделали то, что не удалось Сечевым стрельцам, воинам Украинской народной армии, Украинской повстанческой армии. Они впервые за 100 лет остановили неприятеля, а он испокон веков остается таким же”, - отметил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

В рамках мероприятия состоялось награждение участников и победителей соревнований "Игры непокоренных". Все команды получили грамоты, медали и ценные подарки. В соревнованиях приняли участие команды из Донецкой и Луганской областей.

УГОС – подпольный парламент и правительство Украины — был создан для объединения всех национально-освободительных сил украинского народа, чтобы из одного центра руководить освободительной борьбой за самостоятельное соборное Украинское государство и провозгласить миру волю украинского народа.

С 10 по 15 июля 1944 года около с. Спрыня Самборского района прошел Первый большой съезд УГОС, на котором было принято Универсал УГОС, Платформу и Устав УГОС – прообраз Конституции УГОС и программу парламента, утвержден текст присяги воинов УПА. Тогда же президентом УГОС был избран Кирилл Осьмака, председателем Генерального секретариата УГОС избран командующий УПА Роман Шухевич.

Украинская повстанческая армия находилась в полном подчинении УГОС, которая имела собственные печатные издания "Самостоятельность" и "Вестник".

Национально-освободительная борьба под руководством УГОС длилась до середины 50-х годов. Она завершилась с арестом Василия Кука, последнего командира УПА и Генерального секретаря УГОС.