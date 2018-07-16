Станция метро "Гидропарк" закрыта для пассажиров
Новости Украины: На станциях метрополитена звучит объявление, что поезда через станцию "Гидропарк" следуют без остановки.
Станций Киевского метрополитена "Гидропарк" закрыта для пассажиров в связи с проверкой анонимного сообщения о минировании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, размещенном в Facebook.
"Станция "Гидропарк" закрыта для пассажиров. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – отмечается в сообщении.
Другие подробности инцидента, пока не приводятся.
В полиции Киева событие также не комментируют.
На станциях метрополитена звучит объявление, что поезда через станцию "Гидропарк" следуют без остановки.
Позже, около 8.35 в пресс-службе метрополитена обнародовали еще одно сообщение, согласно которому станция "Левобережная" была закрыта для пассажиров.
"Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - пояснили в КП.