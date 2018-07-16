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Метро Киева после "минирования" вновь работает в штатном режиме
10:00 Сегодня Телеграф
Новости Украины: Станции Киевского метро "Гидропарк" и "Левобережная" вновь работают после проверок.
Станции Киевского метрополитена "Гидропарк" и "Левобережная" вновь работают после проверки сообщений о якобы минировании, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
"Внимание! Станцию "Гидропарк" проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен", обнародованном на странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
Станция метро "Гидропарк" закрыта для пассажиров
Около 9.40 понедельника в пресс-службе КП сообщили, что открыли станцию "Левобережная".
"Внимание! Станция "Левобережная" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метрополитена в соцсети Твиттер.
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