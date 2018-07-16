Метро Киева после "минирования" вновь работает в штатном режиме

Станции Киевского метрополитена "Гидропарк" и "Левобережная" вновь работают после проверки сообщений о якобы минировании, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

"Внимание! Станцию "Гидропарк" проверили и открыли. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен", обнародованном на странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Около 9.40 понедельника в пресс-службе КП сообщили, что открыли станцию "Левобережная".

"Внимание! Станция "Левобережная" проверена и открыта. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте метрополитена в соцсети Твиттер.