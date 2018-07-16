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В первом полугодии УДП увеличило грузоперевозки речным флотом

Украинское Дунайское пароходство
11:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: По информации УДП, в августе на сербском предприятии планируют открыть железную дорогу из близлежащего порта, что может привести к увеличению объема грузоперевозок.

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП, Измаил Одесской обл.) в январе-июне 2018 года увеличило грузоперевозки речным флотом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% — до 1,3 млн тонн, об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

"При годовом плане 2,45 млн тонн в январе-июне перевезено 1,3 млн тонн. Из них доля экспорта составила 955 тыс. тонн против 569 тыс. тонн в 2017 году, за счет чего достигнуто перевыполнение плановых показателей", - отмечается в сообщении УДП.

В компании отмечают, что рост экспортных перевозок произошел за счет наращивания объема по металлургическому комбинату HBIS GROUP Serbia Iron & Steel llc Belgrade.

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"Если все будет благоприятно складываться и уровни воды позволят нам дальше грузить на такую осадку в обоих направлениях, то план июля, а он сформирован на уровне 250-260 тыс. тонн, будет выполнен", - заявляет и. о. начальника службы эксплуатации флота УДП Сергей Бакало.

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки. В состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов. Морской грузовой флот представлен семью судами дедвейтом 3,3-4 тыс. тонн (шесть сухогрузов типа "Измаил" и один танкер "Десна"). Основу грузов составляет металлургическое сырье, поставляемое в придунайские страны. Речной пассажирский флот компании представлен теплоходами "Молдавия", "Украина", "Днипро" и "Волга".

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" в 2017 году сократило чистую прибыль в 20 раз - до 1,499 млн грн, при этом увеличив объем перевозок грузов речным балансовым и оперируемым флотом по сравнению с 2016 годом на 8,6% — до 2,266 млн тонн.

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Новости Украины, Пароходство, УДП, Украина, Украинское Дунайское пароходство.
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