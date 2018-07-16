Машина пограничника в Ужгороде сгорела дотла

В понедельник ночью в Ужгороде (Закарпатская обл.) произошло возгорание транспортного средства военнослужащего Госпогранслужбы Украины – офицера внутренней и собственной безопасности ведомства.

"По предварительной информации, автомобиль пограничника могли поджечь и возгорание произошло от колеса. На место происшествия вызвали представителей полиции. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в понедельник утром.

Таким образом, отмечают в ведомстве, противоправные элементы скорее всего пытаются оказать давление на пограничников, ведь сотрудники Госпогранслужбы активно противодействуют противоправной деятельности на государственной границе. Правоохранители неоднократно пресекали попытки перемещения контрабандных товаров и незаконных мигрантов.

"Попытки запугать охранников границы не редкость. Нарушители все чаще прибегают к угрозам, уничтожению или повреждению личного имущества должностных лиц Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины отмечают, что по всем подобным случаям пограничное ведомство проводит проверки и защищает права военнослужащих, которые добросовестно охраняют интересы государства.

"Нарушители, которые прибегают к угрозам, не останутся без внимания сотрудников внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы и правоохранительных органов и будут привлекаться к административной и уголовной ответственности", - подчеркивают в ведомстве.