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Генштаб улучшает инфраструктуру по охране арсеналов, баз и складов

Генштаб
13:38 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вооруженные силы путем реконструкции территории на нескольких арсеналах усиливают охрану объектов государственного значения.

В Вооруженных силах Украины продолжается работа по усилению охраны арсеналов, баз и складов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Ныне проводятся работы по реконструкции технических территорий на трех арсеналах Вооружения Вооруженных сил. Также в одной из воинских частей уже начато строительство 15 обсыпных железобетонных хранилищ для хранения боеприпасов. В целом в масштабах Вооруженных силах Украины запланировано возвести 136 таких хранилищ", - говорится в сообщении.

Для улучшения существующего состояния охраны и обороны объектов хранения боезапасов с начала 2018 года ведутся работы по устроению на охранных периметрах ограждения нового типа, оборудования охранных периметров, техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Отмечается, что по результатам проверки одной из воинских частей, за ненадлежащую организацию мероприятий охраны и обороны командир этой воинской части подан к увольнению из рядов Вооруженных сил Украины.

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Все по теме:

Новости Украины, Боеприпасы, Воинские части, ВСУ, Генштаб, Охрана арсеналов, Склады.
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