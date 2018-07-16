Генштаб улучшает инфраструктуру по охране арсеналов, баз и складов

В Вооруженных силах Украины продолжается работа по усилению охраны арсеналов, баз и складов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Ныне проводятся работы по реконструкции технических территорий на трех арсеналах Вооружения Вооруженных сил. Также в одной из воинских частей уже начато строительство 15 обсыпных железобетонных хранилищ для хранения боеприпасов. В целом в масштабах Вооруженных силах Украины запланировано возвести 136 таких хранилищ", - говорится в сообщении.

Для улучшения существующего состояния охраны и обороны объектов хранения боезапасов с начала 2018 года ведутся работы по устроению на охранных периметрах ограждения нового типа, оборудования охранных периметров, техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Отмечается, что по результатам проверки одной из воинских частей, за ненадлежащую организацию мероприятий охраны и обороны командир этой воинской части подан к увольнению из рядов Вооруженных сил Украины.