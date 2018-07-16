На Киевщине парень убил отца своей девушки

В Киевской области парень нанес смертельный удар будущему тестю, защищая свою девушку от отца. Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.

Установлено, что парень стал свидетелем ссоры своей девушки с ее отцом и толкнул 47-летнего мужчину.

Будущий тесть упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.