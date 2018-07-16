Три области Украины практически завершили ремонт дорог

Запорожская и Закарпатская области выполнили 91% запланированного на год объема работ на дорогах государственного значения по состоянию на 16 июля, Кировоградская область – 90%, сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор".

"По результатам первых трех с половиной месяцев строительного сезона (апрель - первая часть июля) в соответствии с утвержденными бюджетными программами и таможенными средствами, выполнение работ по проектам строительства, реконструкции и ремонта дорог в целом по Украине составляет 46%", - отмечается в сообщении.

В лидерах - Запорожская, Закарпатская и Кировоградская области.

"Сравнивая темпы выполнения ремонта в этом году, в частности, с аналогичным периодом прошлого года, фиксируем существенное увеличение объема работ. Так, на отчетную дату 2017 года на это время было выполнено только 21% объема работ, несмотря на то, что строительный сезон этого года начался на месяц позже из-за неблагоприятных погодных условий", - отмечают в "Укравтодоре".

В ведомстве отмечают, что за счет всех источников (основной и дополнительные бюджетные программы, таможенные средства) на этот год на строительство и ремонт дорог государственного значения предусматривается финансирование в объеме 21,8 млрд грн, запланировано выполнить работы на 471 объекте.

По информации "Укравтодора", на 16 июля проектная документация разработана для 332 объектов, договора заключены для 300 объектов, а работы начаты на 216 объектах.

В рамках реформы децентрализации, которая стартовала в этом году, все области впервые получили из Дорожного фонда защищенную статью доходов на строительство и ремонт дорог местного значения на общую сумму 11,5 млрд грн.

Кроме того, каждая область имеет возможность осуществлять развитие дорожной инфраструктуры за счет средств таможенного эксперимента (всего 258 объектов).

По состоянию на 16 июля 2018 года объем финансирования по таможенному эксперименту составляет около 4 млрд грн. В рамках этого финансирования уже разработана проектная документация для 183 объектов, заключены договора на выполнение работ для 150 объектов, а ремонтные работы начаты на 88 объектах.

Как сообщалось, "Укравтодор" намерен отказаться от проведения текущего среднего ремонта до 2020 года и перейти к капитальным ремонтам. Глава ведомства Славомир Новак также рассчитывает на принятие Верховной Радой закона о создании "черного списка" недобросовестных компаний-подрядчиков до конца 2018 года.