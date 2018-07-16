Вблизи берегов курортного Бердянска заметили смерч (Видео)

У берегов курортного города Бердянск в Запорожской области заметили смерч. Как видно на видеозаписи, опубликованной сегодня местным изданием Бердянск 24, смерч, который зафиксировали в районе порта, сопровождался обильными осадками и находился недалеко от берега. О разрушениях либо пострадавших от природного явления не сообщается. Накануне в Бердянске и в Запорожской области прошли ливни с грозами. На сегодня в курортном городе также прогнозируют осадки и сильный ветер. В начале июля смерч был замечен в курортной Кирилловке, а позже вблизи села Маяки Одесской области смерч поднял над землей подростка, в результате чего парень упал и травмировался.