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СБУ не дала вывезти в Россию святыню и старинные денежные монеты

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17:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: uapress.info

Новости Украины: Контрабандист из Луганской области пытался вывезти из Украины старинную икону XIX века и коллекцию монет из драгоценных металлов.

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили в Харьковской области контрабанду коллекции произведений искусства в страну-агрессор. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«По информации спецслужбы, местный коллекционер планировал с помощью курьера, гражданина РФ, осуществить контрабанду исторических и культурных ценностей через государственную границу для продажи. Правоохранители задержали «перевозчика» на международном пункте пропуска «Гоптовка» во время незаконной попытки вывоза антиквариата», - говорится в сообщении.

 

Как отметили в ведомстве, во время досмотра личных вещей дельца сотрудники СБУ выявили скрытые от таможенного контроля иконы ХІХ века «Иоанн Богослов» и «Евангелист Лука». По предыдущим оценкам стоимость изъятых ценностей составляет две тысячи американских долларов.

 

Ныне решается вопрос относительно объявления злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по задержанию курьера проводилась совместно с пограничниками и работниками Харьковской таможни ГФС Украины под процессуальным руководством прокуратуры.

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Новости Украины, Колекционные монеты, Контрабандист, Луганская область, СБУ Украины, Украина.
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