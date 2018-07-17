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Взрыв "Молота" на Ровненщине: названы 3 главные версии

"Молот"
07:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Генпрокуратуре сообщают, что стало известно о трех версиях взрыва на Ровенском полигоне.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о проверке трех главных версий взрыва миномета "Молот" на Ровенской полигоне, в результате чего погибли трое военнослужащих, находящихся вблизи него, и еще девятеро получили ранения, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отмечается, рассматриваются три основные версии взрыва: нарушение правил обращения с оружием (двойной подзарядки) некачественные боеприпасы; неудовлетворительное техническое состояние изделия, в том числе нарушения при проектировании или несоблюдение технологических требований при производстве миномета.

Кроме того, Ю.Луценко призвал ориентироваться на официальные заключения уполномоченных учреждений.

"Окончательное решение в производстве по факту взрыва миномета "Молот" может быть принято только следователями военной прокуратуры на основании экспертиз, предназначенных в установленном порядке", - отметил он.

Также генпрокурор отметил, что в настоящее время заказаны комплексные экспертизы, которые будут проводить Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Как сообщалось, министр обороны Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведен ствол миномета М-15 "Молот".

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Новости Украины, "Молот", Взрыв миномета, Ровненская область, Трагедия, Украина.
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