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В Кривом роге взорвалась многоэтажка: пострадал ребенок

Взрыв в Кривом роге
08:51 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Кривом роге в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие.

В Кривом роге (Днепропетровская обл.) в понедельник вечером в многоэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате пострадали три человека, среди них ребенок, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"16 июля в 21.22 в г.Кривой Рог на ул.Чаривна, 3 на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв, в результате которого травмированы 3 человека, из них 1 ребенок, которые госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки двух квартир и повреждены перегородки пяти квартир. Кроме того, повреждены элементы несущих конструкций восьмого этажа.

Местные власти отселили четверых жильцов дома. Причину взрыва устанавливают. На месте происшествия от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекалось 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

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Новости Украины, Взрыв, Взрыв в многоэтажке, Днепропетровская область, Кривой Рог, Украина.
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