Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 17.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Для населения без счетчиков изменят нормы потребления газа
Новости: В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
Новости: Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Михайлюк набрал 31 очко и вывел "Лейкерс" в финал Летней лиги НБА
Новости: NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
NASA случайно уничтожила органические ткани на Марсе, которые нашла еще 40 лет назад
X

У столичного Ботанического сада произошла ночная стрельба

Ботсад
09:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Причиной инцидента стал, вероятно всего, неработающий терминал в магазине у Ботанического сада.

Поздно вечером в понедельник, 16 июля, в Киеве на улице Тимирязевской, 1 произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента пострадали 4 человека, передает "Информатор".

Как сообщает местное издание, около 23:50 компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, находящийся рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.

"Постоянные покупатели заступились за кассира. Между компаниями началась словесная перепалка, переросшая в драку. Прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении", - отмечено в сообщении.

По данным полицейских с места событий, в результате конфликта пострадали четыре человека. Избитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил.

Позже автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ботанический сад, Ботсад, Избиение, Киев, Перестрелка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Прикарпатье мать приковала двух детей цепью и ушла из дома В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда В Киеве разоблачили клинику, торговавшую младенцами за границу

Последние новости

Дочь Майкла Джексона подтвердила свою бисексуальность Турция хочет закупить ракеты у России, США убеждает не делать этого Улыбка до ушей: когда задний план оказался интереснее самого снимка
Сегодня читают
01 Маму игрока донецкого "Шахтера" похитили из ее дома
02 В Киеве маршрутки следом за метро начали повышать стоимость проезда
03 Пакьяо готов выйти на ринг против украинца Ломаченко
04 Порошенко поручил остановить провокации РФ в Азовском море
05 Как прошел первый день Роналду в "Ювентусе"
Новости сегодня
11:19 СМИ: Трамп проигнорировал советы Белого дома перед встречей с Путиным
11:19 На Ближнем Востоке нашли интересную находку
11:17 Гассиев прилетел из США в Россию
11:12 Эта 18-летняя художница продает свои картины за десятки тысяч долларов (Фото)
11:07 В Одессе мальчик угнал BMW на "евробляхах" и врезался в Tesla
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Первый президент Украины будет допрошен по делу Януковича
Кравчука допросят по делу Януковича
Новости: Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Названа причина крушения "Boeing 737" на Кубе
Новости: В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
В Киеве предупредили о сильных порывах ветра
Новости: Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Специалисты нашли триллионы тонн алмазов глубоко в недрах Земли
Добавить комментарий
0