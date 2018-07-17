У столичного Ботанического сада произошла ночная стрельба

Поздно вечером в понедельник, 16 июля, в Киеве на улице Тимирязевской, 1 произошел конфликт со стрельбой. В результате инцидента пострадали 4 человека, передает "Информатор".

Как сообщает местное издание, около 23:50 компания людей подъехала на джипе, чтобы совершить покупки в магазине, находящийся рядом со входом в Ботанический сад. Посетителей возмутило то, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с продавщицей.

"Постоянные покупатели заступились за кассира. Между компаниями началась словесная перепалка, переросшая в драку. Прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении", - отмечено в сообщении.

По данным полицейских с места событий, в результате конфликта пострадали четыре человека. Избитых молодых людей госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил.

Позже автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.

На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.