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В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого

Протесты у САП
10:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: У здания САП в Киеве проходит несколько акций за отставку Назара Холодницкого.

Возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве проходит несколько акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого.

Как передает корреспондент агентства, по состоянию на 10:10 вторника у здания ведомства по ул.Исаакяна собралось около 300 участников разных акций.

Одна из акций общественных активистов называется "Холодницкий, пакуй вещи и на выход!". Активисты принесли к САП рюкзак якобы для руководителя САП, требуя от него уйти в отставку.

 

До начала акции неизвестные облили одного из организаторов, председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина зеленкой и закидали тортами, после чего он отправился в больницу.

Также у САП находится несколько десятков сторонников Социалистической партии во главе с Ильей Кивой, которого также облили зеленкой.

Кроме того, у Антикоррупционной прокуратуры проходит еще несколько акций.

Здание охраняет около 30 правоохранителей, столкновений между ними и протестующими не происходит.

В то же время, периодически возникают стычки и словесные перепалки между сторонниками разных акций.

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Новости Украины, SAP, Киев, Назар Холодницкий, Протесты, Протесты в Киеве, Украина.
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