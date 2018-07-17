В Киеве протестуют за отставку главы САП Холодницкого
Новости Украины: У здания САП в Киеве проходит несколько акций за отставку Назара Холодницкого.
Возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Киеве проходит несколько акций за отставку руководителя САП Назара Холодницкого.
Как передает корреспондент агентства, по состоянию на 10:10 вторника у здания ведомства по ул.Исаакяна собралось около 300 участников разных акций.
Одна из акций общественных активистов называется "Холодницкий, пакуй вещи и на выход!". Активисты принесли к САП рюкзак якобы для руководителя САП, требуя от него уйти в отставку.
1/3 Під #САП купа мітингів, всі вимагають, щоб #Холодницький подав у відставку. Це акція @Shabunin.
Його облили зеленкою і закидати Київськими тортами pic.twitter.com/qcOYssxcGJ
— Iegor Shumikhin (@Zjoma) 17 июля 2018 г.
До начала акции неизвестные облили одного из организаторов, председателя правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина зеленкой и закидали тортами, после чего он отправился в больницу.
Также у САП находится несколько десятков сторонников Социалистической партии во главе с Ильей Кивой, которого также облили зеленкой.
Кроме того, у Антикоррупционной прокуратуры проходит еще несколько акций.
Здание охраняет около 30 правоохранителей, столкновений между ними и протестующими не происходит.
В то же время, периодически возникают стычки и словесные перепалки между сторонниками разных акций.