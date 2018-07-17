Декоммунизация в Донецкой области в самом разгаре

В Донецкой области в рамках декоммунизации демонтированы 75 памятников и памятных знаков, переименованы 109 населенных пунктов и почти 3 тысяч улиц, других объектов топонимики.

Об этом сообщили в Департаменте информационной и внутренней политики Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.

"С целью реализации закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрета пропаганды их символики"... на территории области: переименовано населенных пунктов - 109 ед.; переименовано улиц, других объектов топонимики в пределах населенных пунктов - 2 950 ед.; демонтировано памятников и памятных знаков - 75 единиц", - говорится в сообщении.

Заменены также более 7 000 табличек названий улиц и других объектов топонимики.

В ОГА констатировали, что в рамках инициативы "Украинизация городов" в течение 2017-2018 лет 4 города осуществили полную "украинизацию" (Дружковка, Покровск, Угледар, Мирноград) и получили 70 млн грн на реализацию инфраструктурных проектов.